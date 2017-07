Italia: collocati BTP per 7,25 miliardi, rendimento in aumento per i titoli a 3 e 7 anni

Luca Fiore 13 luglio 2017 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il Ministero dell’Economia ha collocato Buoni del Tesoro Poliennali per 7,25 miliardi di euro.Nel dettaglio, sono stati collocati titoli a 15 e 30 anni (scadenze a 2033 e 2037) per un totale di 2 miliardi di euro (1.226 milioni del primo, 775 milioni del secondo), l’estremo superiore del range inizialmente fissato. Il rendimento si è rispettivamente attestato al 2,77 e al 2,93 per cento.Assegnato anche l’intero importo di BTP al 2020 e al 2024 pari a 2,75 e a 2,5 miliardi. Nel caso del bond a 3 anni il rendimento è salito dello 0,08% allo 0,23% mentre in quello dell’obbligazione a 7 anni il dato è aumentato dello 0,22 all’1,57%.