Italia: balzo del rendimento nell’asta di decennali

Luca Fiore 30 gennaio 2017 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Nell’asta di BTP di questa mattina, il rendimento medio del decennale si è attestato al 2,37%, contro l’1,77% dell’asta di dicembre. Si tratta del dato maggiore dall’ottobre 2014. La domanda ha superato di 1,29 volte il quantitativo offerto.



Rendimento in deciso aumento anche per i titoli a cinque anni he hanno visto il dato passare dallo 0,54 allo 0,92 per cento (bid-to-cover a 1,32).



Nel caso del CctEu 2024 il dato si è attestato allo 0,73%.