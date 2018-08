Italia ancora nel mirino di Scope Ratings, faro su decisioni politiche

Daniela La Cava 30 agosto 2018 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

L'Italia rimane sotto la lente d'ingrandimento di Scope Ratings, l'agenzia di rating europea, che invita Roma a "bilanciare le sue ambizioni di bilancio con uno spazio fiscale limitato". Secondo gli esperti, il governo Lega-Movimento 5 Stelle deve far quadrare gli impegni elettorali per aumentare lo stimolo fiscale con le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito e con un limitato spazio di manovra finanziaria nel bilancio 2019. Per questa ragione Scope Ratings monitora attentamente le decisioni politiche.Lo scorso 8 giugno Scope ha confermato il rating sull'Italia A-, ma ha rivisto l'outlook a negativo. " Ciò rifletteva - ricorda l'agenzia - i cambiamenti nel panorama politico italiano, che sollevavano interrogativi sulla volontà e la capacità dei governi attuali e futuri di risolvere le significative sfide strutturali dell'Italia, ma anche l'attuale programma del governo nel contesto delle pre-esistenti preoccupazioni sulla sostenibilità del debito". Il debito pubblico italiano si è attestato al 133,4% del Pil a partire dal primo trimestre 2018, il secondo più alto nell'area euro dopo quello greco.