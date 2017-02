Italia: accordo SACE-Cerved per il recupero crediti insoluti delle imprese

Luca Fiore 21 febbraio 2017 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

SACE (Gruppo Cdp) e Cerved hanno annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione per mettere a disposizione dei rispettivi clienti i servizi di recupero crediti all’estero sviluppati da SACE e i servizi di recupero credito sul territorio nazionale sviluppati da Cerved Credit Management.



“Per le imprese italiane, i rischi di mancato pagamento e di insoluto sono forti soprattutto nei mercati emergenti extraeuropei, terreno a elevato potenziale per diversi comparti industriali: dalla meccanica strumentale (che da sola rappresenta il 21% dell’export nazionale) ad altri comparti intermedi come la chimica e la gomma & plastica, che concentrano la maggior parte del proprio export in mercati altamente complessi quali Cina, Russia, Turchia, Brasile e Algeria”, riporta la nota congiunta.



“I rischi di default sono più forti sui mercati emergenti, con oltre 100 miliardi di euro di transazioni realizzate con dilazioni di pagamento nell’ultimo anno”.