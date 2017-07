Italia: Unc, "bene, dato Istat inaspettato"

Daniela La Cava 30 giugno 2017 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

"Bene, un dato inaspettato, considerato che il 22 maggio scorso l'Istat stessa aveva stimato una spesa delle famiglie e delle ISP in termini reali in aumento dell’1% nel 2017, in netto rallentamento sia rispetto al 2016, quando era salita dell'1,4%, sia rispetto al +1,6% del 2015. E' vero che i dati di oggi non comprendono le ISP e sono in termini nominali, ma certo il salto è notevole ed incoraggiante". Lo ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), dopo i dati resi noti oggi dall'Istat, in particolare quello relativo alla spesa delle famiglie per consumi finali che è cresciuta dell'1,3% rispetto al trimestre precedente. "Ora speriamo che il trend sia confermato nei prossimi trimestri, visto che troppo spesso, in questi ultimi anni, abbiamo assistito a dati altalenanti", ha aggiunto Dona.