Italia: Tria, niente manovra nel 2018

3 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

Nessuna manovra correttiva nel 2018, per il 2019 dobbiamo avviare un confronto con le autorità UE. È quanto ha detto il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, parlando alle Camere. “Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d’anno”, ha detto il titolare di Via XX Settembre mentre per l’anno prossimo un rapporto deficit/pil allo 0,8% richiederebbe “un aggiustamento troppo drastico”.