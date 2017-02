Italia: Tesoro, venerdì in asta Bot a sei mesi per 6 miliardi

Luca Fiore 21 febbraio 2017 - 18:04

MILANO (Finanza.com)

Nell’asta in calendario il 24 febbraio, il Ministero dell’Economia collocherà Buoni ordinari del tesoro con scadenza semestrale per 6 miliardi di euro. Il 28 del mese corrente scadranno Bot semestrali per un importo equivalente.