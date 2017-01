Italia: Tesoro, venerdì in asta BOT semestrali per 6,5 miliardi

Luca Fiore 24 gennaio 2017 - 18:08

MILANO (Finanza.com)

Nell’asta in calendario il prossimo 27 gennaio il Ministero dell’Economia collocherà Buoni Ordinari del Tesoro semestrali per 6,5 miliardi di euro. Il 31 gennaio scadranno BOT semestrali per 6,49 miliardi.