Italia: Tesoro rimborsa 599 milioni tramite il Fondo ammortamento

Luca Fiore 2 novembre 2017 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia ha comunicato di aver utilizzato 599 milioni di euro, disponibili sul Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, a rimborso parziale del BTP 1° novembre 2012 / 1° novembre 2017 - codice ISIN IT0004867070.“Tale operazione esaurisce quasi integralmente le attuali disponibilità del Fondo, istituito con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito”, riporta la nota emessa da via XX Settembre.