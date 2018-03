Italia: Tesoro, rendimenti in calo nell’asta di Btp a 5 e 10 anni

Luca Fiore 28 marzo 2018 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Questa mattina il Tesoro italiano ha collocato titoli per 7,5 miliardi. Il Btp a cinque anni, messo sul mercato per 2,5 miliardi di euro, ha segnato un rendimento dello 0,68%, -0,21% rispetto al dato precedente, mentre il decennale, collocato per 3 miliardi, ha visto il dato passare dal 2,06 all’1,83%. Il tasso di copertura, nel caso del 10 anni, è passato da 1,4 a 1,3 volte. Inoltre, sono stati collocati CCTeu al 2025 allo 0,35%, -0,06% sul dato precedente.