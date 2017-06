Italia: Tesoro, martedì prossimo in asta titoli fino a 3,5 miliardi

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 18:27

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’asta in calendario il prossimo 27 giugno collocherà CTZ e BtpEi per 3-3,5 miliardi di euro. Nel dettaglio, saranno messi sul mercato CTZ 24 mesi per 2-2,5 miliardi e BtpEi per 0,5-1 miliardo di euro.