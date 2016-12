Italia: Tesoro, martedì prossimo in asta Bot semestrali per 6,5 miliardi

Luca Fiore 22 dicembre 2016 - 18:36

MILANO (Finanza.com)

Nell’asta in calendario il prossimo 28 dicembre il Ministero dell’Economia collocherà 6,5 miliardi in Buoni ordinari del tesoro semestrali. Il 30 dicembre scadranno Bot a sei mesi per 6,4 miliardi.