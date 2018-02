Italia: Tesoro, lunedì prossimo in asta Bot per 6 miliardi

Luca Fiore 21 febbraio 2018 - 17:58

MILANO (Finanza.com)

Nell’asta in calendario il prossimo 26 febbraio, il Tesoro collocherà Bot semestrali per 6 miliardi di euro. il prossimo 28 febbraio scadranno Bot di pari scadenza per un importo equivalente.