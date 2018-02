Italia: Tesoro, lunedì in asta Bot a 12 mesi per 6,5 miliardi

Luca Fiore 7 febbraio 2018 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Nell’asta in calendario il prossimo 12 febbraio saranno offerti Bot a 12 mesi per 6,5 miliardi. Lo ha annunciato il Ministero dell’Economia in una nota. Il 14 febbraio scadranno Bot di pari scadenza per 6,54 miliardi.