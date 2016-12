Italia: Tesoro, esigenze raccolta 2017 superiori a 2016

Luca Fiore 22 dicembre 2016 - 19:51

MILANO (Finanza.com)

Il contesto in cui ci troveremo ad operare nel 2017 sarà probabilmente molto diverso da quello del 2016. È quanto rileva il Ministero dell’Economia nelle “Linee guida della gestione del debito pubblico”.



L’evoluzione della curva dei rendimenti italiana nel 2017, oltre a doversi misurare con l’andamento macroeconomico internazionale, l’azione della BCE ed i numerosi eventi geopolitici europei e globali dei prossimi mesi, sarà “anche influenzata dalle vicende politiche ed economiche interne, in funzione dei loro riflessi sulle principali variabili di finanza pubblica”.



“Le scadenze del prossimo anno sono pari, infatti, a poco meno di 216 miliardi di euro (escludendo i BOT), ossia oltre 30 miliardi in più del 2016, di cui circa 3,3 miliardi derivanti dal programma estero”.