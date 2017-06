Italia: Tesoro, emissione di un nuovo BTP 30 anni

Luca Fiore 6 giugno 2017 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs Int. Bank, HSBC France e UniCredit il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 30 anni BTP – scadenza 1° marzo 2048.



È quanto si legge in una nota diffusa dal Tesoro. La transazione sarà effettuata “nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato”.