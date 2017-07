Italia: Tesoro, BTP 2033 offerto in cambio di cinque titoli

Luca Fiore 5 luglio 2017 - 18:31

MILANO

Venerdì 7 luglio il Ministero dell’Economia effettuerà un’operazione di concambio attraverso il sistema telematico di negoziazione.Sarà offerto un titolo in emissione, il BTP 01/02/2033 (cedola 5,75%, IT0003256820) per un nominale massimo di 2 miliardi di euro, a fronte di un massimo di cinque titoli in riacquisto.I titoli ammissibili al concambio sono un CCTeu 15/04/2018 (IT0004716319), un BTP 01/08/2018 (cedola 4,50%, IT0004361041), un BTP 01/12/2018 (cedola 3,50%, IT0004957574), BTP 01/02/2019 (cedola 4,25%, IT0003493258) e un BTP 01/09/2019 (cedola 4,25%, IT0004489610).