Italia: Tesoro, BTP 10 anni collocato al 2,16%, rapporto di copertura a 1,71

Luca Fiore 28 luglio 2017 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia ha collocato BTP per 6,25 miliardi, all’estremo superiore del range inizialmente fissato. In particolare, i titoli a 5 anni, venduti per 4 miliardi di euro, hanno registrato un rendimento dello 0,88%, +0,07% rispetto al dato precedente, mentre il decennale segna un 2,16%, -0,01%.Il rapporto di copertura si è rispettivamente attestato a 1,34 e a 1,71 volte. Inoltre, sono stati allocati CCTeu per 1,5 miliardi allo 0,77% (-0,05%).