Italia, Telegraph: è credit crunch, economia rischia di scivolare in vortice recessione

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2019 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'Italia rischia di scivolare nel vortice della recessione. E' quanto scrive Ambrose Evans-Pritchard in un editoriale pubblicato sul quotidiano UK Telegraph, riferendosi all'acuirsi del credit crunch nel paese.Le banche stanno praticamente, se non chiudendo, comunque stringendo i rubinetti del credito - scrive l'esperto - come dimostrano i dati della Bce, da cui emerge che i prestiti totali erogati dagli istituti alle aziende italiane non finanziarie hanno continuano a ridursi a un ritmo accelerato dalla nascita del governo M5S-Lega.Tra l'altro, le banche sono costrette a ridurre i crediti anche a causa delle nuove richieste "draconiane" di capitali avanzate dalla Bce che arrivano, scrive l'esperto, quando l'Italia fa già fronte a una recessione tecnica.