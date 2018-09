Italia: Pmi servizi scende ad agosto a 52,6 punti, deluse attese

Daniela La Cava 5 settembre 2018 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Sotto le attese l'indice Pmi servizi in Italia. Il dato si è posizionato su un valore di 52,6 punti, incalo rispetto a 54 registrati nel mese di luglio. Il mercato si attendeva un dato pari a 53,1 punti."Anche se nel mese di agosto la crescita è stata sostenuta, la più debole espansione dell’attività delterziario combinata al calo della produzione manifatturiera hanno determinato la peggiore espansione economica mensile in quasi due anni del settore privato italiano", commenta Paul Smith, director presso Ihs Markit, e autore del report relativo all’indagine Pmi settore terziario in Italia.