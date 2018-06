Italia: Pmi servizi sale a 53,1 punti a maggio, ma la fiducia crolla ai minimi in due anni (Ihs Markit)

Daniela La Cava 5 giugno 2018 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio il Pmi servizi è salito a 53,1 punti contro i 52,6 punti di aprile. "A maggio il settore terziario continua a crescere ad un tasso leggermente più rapido, con i nuovi ordini in forte aumento", segnalano da Ihs Markit sottolineando tuttavia che la fiducia crolla ai minimi in due anni. “La fiducia delle aziende del settore terziario è inoltre crollata ai minimi in quasi due anni, vista l’attuale instabilità politica e i timori che il trend al ribasso della crescita avrà seguito", ha commentato Paul Smith, director presso la Ihs Markit, mettendo in luce che "con le attuali difficoltà politiche, l’appetito degli investitori sul debito italiano e le azioni chiaramente in calo, i fattori di rischio dell’andamento economico sembrano chiaramente tendere verso il basso".