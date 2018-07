Italia: Pmi servizi migliora a giugno, sale a 54,3 punti

Daniela La Cava 4 luglio 2018 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Migliora e batte le attese l'indice Pmi servizi in Italia per il mese di giugno. Il dato è sì attestato a 54,3 punti dai 53,1 punti della passata rilevazione, registrando il livello più forte di crescita da febbraio. Il mercato si attendeva un dato pari a 53,3 punti. "Salgono a 25 i mesi consecutivi in cui il settore indica una crescita", segnalano da Ihs Markit.