Italia: Pmi manifatturiero sale a 55,2 punti a giugno, ma poco al di sotto attese

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi manifatturiero in Italia migliora a giugno ma per un soffio non centra le attese degli analisti. Secondo quanto comunicato stamattina da Markit/Adaci, il Pmi relativo al settore manifatturiero italiano è salito a quota 55,2 punti rispetto ai 55,1 punti della passata rilevazione. Il mercato si attendeva un dato pari a 55,3 punti.