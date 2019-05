Italia: Pmi manifatturiero a 49,1 punti ad aprile

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi del settore manifatturiero italiano ancora sotto quota 50 punti ad aprile (per il settimo mese consecutivo). Il dato ha chiuso il mese di aprile a 49,1 punti, segnalando il peggioramento più debole delle condizioni operative del settore in quattro mesi. "Nonostante fosse in aumento da 47,4 di marzo, l’indice è rimasto al di sotto della soglia critica di non cambiamento di 50 per il settimo mese consecutivo", segnalano da Ihs Markit.