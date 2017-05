Italia: Pil meglio delle attese, ma incertezza politica rappresenta un freno (CsC)

Daniela La Cava 25 maggio 2017 - 13:55

MILANO (Finanza.com)

"L’Italia si accoda all'andamento positivo europeo: il Pil va meglio dell’atteso ed è in accelerazione; l’export continua a guadagnare quote di mercato; gli investimenti proseguono nello slancio, con l’aggiunta di quelli in costruzioni. I consumi continuano a essere alimentati dai guadagni nel monte retribuzioni, anche se risentono del rincaro della bolletta energetica". E' quanto emerge dall'analisi mensile del centro studi di Confindustria, secondo la quale "l’incertezza politica costituisce un freno al pieno dispiegarsi delle forze del recupero".