Italia: Padoan, non avremo bisogno della tutela dell'Esm (La Repubblica)

Valeria Panigada 11 gennaio 2017 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

L'Italia non avrà bisogno di ricorrere alla tutela del meccanismo europeo di stabilità Esm (in inglese European Stability Mechanism). Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un'intervista rilasciata a La Repubblica. "No, non ne avremo bisogno", ha risposto Padoan, senza aggiungere altro. Secondo il ministro, il Paese è imprigrito soprattutto da due cose: i problemi strutturali e la domanda ancora bassa in Italia. In questo contesto, "il governo dovrà muoversi lungo la linea sottile tra il consolidamento del bilancio e i provvedimenti di crescita", ha detto Padoan.