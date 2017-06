Italia: Padoan ha incontrato il Ministro delle Finanze del Qatar

Luca Fiore 12 giugno 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, questa mattina ha incontrato il Ministro delle Finanze dello Stato del Qatar, Ali S. Al Emadi, in visita a Roma, prima tappa di un giro di capitali che lo porterà anche a Parigi, Londra, Berlino e Washington. È quanto riporta una nota emessa da via XX Settembre.



“In relazione ai più recenti sviluppi nella Regione, il Ministro Padoan ha confermato la fiducia del Governo italiano nell’iniziativa diplomatica avviata dall’Emiro del Kuwait per trovare una soluzione cooperativa tra i Paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) e per preservare la coesione della Coalizione anti-Daesh di cui anche l’Italia fa parte”, riporta la nota del Tesoro.