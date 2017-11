Italia: Nielsen, investimenti pubblicitari in crescita a settembre

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia cresce nel mese di settembre. Stando ai dati diffusi da Nielsen, a settembre la crescita è stata del 3,6% (+2,1% senza search e social). La raccolta nei primi tre trimestri (gennaio–settembre 2017) rimane, tuttavia, in calo dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, l’andamento dei nove mesi registra una contrazione del 3,3%."Ci aspettiamo un autunno in buona salute: i segnali di settembre ci confermano una previsione positiva per la chiusura dell’anno. Il trend del mercato rimane in fase di recupero nel medio periodo, seppur contenuta", commenta Alberto Dal Sasso, TAM e AIS Managing Director di Nielsen, sottolineando che "la probabile chiusura in positivo di un anno privo di eventi mediatici importanti può essere un buon indicatore di stabilità anche in vista del 2018, in attesa delle novità legate alle elezioni politiche in primavera e alla partecipazione dell’Italia ai Mondiali di calcio: due temi apparentemente distanti tra di loro, ma significativi per il mercato della comunicazione".