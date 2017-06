Italia: Moody's, emissioni corporate bond in recupero nel 2017 e 2018

Valeria Panigada 23 giugno 2017 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Moody's prevede un recupero dell'emissione di obbligazioni da società italiane non finanziarie nei prossimi 12-18 mesi, grazie a condizioni di mercato favorevoli e un ambiente macroeconomico in marginalmente migliorato in Italia. Secondo l'agenzia statunitense, le emissioni di bond da parte delle società italiane dovrebbe tornare a livelli più normali, compresi tra i 20 e i 25 miliardi di euro, sia nel 2017 che nel 2018, dopo i 18 miliardi del 2016 (il livello più basso degli ultimi cinque anni).