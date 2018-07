Italia: Istat, andamento permessi per costruire nel IV trimestre 2017

Daniela La Cava 13 luglio 2018 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

L'Istat comunica che nell quarto trimestre del 2017 i permessi di costruire relativi al comparto residenziale hanno registrato una contrazione congiunturale, pari a -4,4% per il numero di abitazioni e a -3,7% per la superficie utile abitabile su dati destagionalizzati. In termini tendenziali, nell’ultimo trimestre del 2017 il numero di abitazioni rilevato per i nuovi fabbricati risulta ancora contraddistinto da una dinamica positiva (+5,7%), come pure la superficie utile abitabile (+7%). "Nella media del 2017 si consolidano i segnali positivi sui permessi di costruire, che segnano il terzo anno consecutivo di crescita per il comparto non residenziale e il secondo per quello residenziale", spiega l'Istat in una nota.