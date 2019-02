Italia Independent: exploit in Borsa dopo ingresso nuovo socio Creative Ventures

Alessandra Caparello 5 febbraio 2019 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Un vero e proprio exploit ha registrato stamani in Borsa il titolo di Italia Independent che è arrivata a segnare +18% e al momento viaggia oltre il 3 per cento, dopo l’ingresso del nuovo socio Creative Ventures, società il cui capitale è interamente detenuto dal fondo chiuso “Talent EuVECA” gestito da AVM Gestioni SGR S.p.A. e che, alla data di esecuzione, sarà detenuto da AVM e dal fondo Centurion Global Fund SICAV Plc.Lo rende noto il gruppo di occhialeria e lifestyle secondo cui l’ingresso dell’Investitore nel capitale sociale della società avverrà mediante aumento di capitale riservato all’Investitore e un contestuale aumento di capitale riservato all’azionista di maggioranza alle medesime condizioni.Nel dettaglio il nuovo socio sottoscriverà un aumento di capitale della Società pari a complessivi 6.000.000,00 euro che sarà eseguito mediante l’emissione di n. 2.553.191 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. L’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann invece si impegna a sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale pari a complessivi 2.000.000,00 Euro mediante l’emissione di n. 851.064 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. “Il contratto di investimento – specifica la nota – prevede, inoltre, il diritto dell’investitore di incrementare la propria partecipazione nella società mediante l’esercizio di un’opzione di acquisto concessa da Lapo Edovard Elkann per massime 607.903 azioni nel caso in cui, allo scadere dei 30 mesi dalla data di esecuzione del contratto di investimento, la media mobile determinata dal sito ufficiale di Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni antecedenti (il “prezzo medio”) sia inferiore al prezzo di emissione. Il numero di azioni della società oggetto dell’opzione di acquisto dipenderà dal prezzo medio rispetto al prezzo di emissione. Parallelamente, l’investitore ha concesso a Lapo Edovard Elkann un’opzione di acquisto di massime 2.553.191 azioni della società qualora, allo scadere del termine di 30 mesi dalla data di esecuzione del contratto di investimento, il prezzo medio sia pari o superiore a 3,5 volte il prezzo di emissione”. Al termine dell’operazione, che sarà completata entro il primo trimestre 2019, l’investitore deterrà una partecipazione pari al 25,44% circa del capitale sociale di Italia Independent e Lapo Elkann (che fino ad oggi controllava circa il 68% del gruppo) rimarrà l’azionista di maggioranza con una partecipazione del 53,59% mantenendo quindi il controllo della società.“Sono felice di aver trovato nuovi compagni di viaggio che affiancheranno me e la Società in questa fase di rilancio e che ci aiuteranno a far crescere il marchio Italia Independent nel mondo” ha affermato Lapo Elkann, fondatore e presidente della Società. Giovanni Carlino, amministratore delegato della Società, ha commentato: “Questa operazione attesta come si avvii a positiva conclusione la fase di ristrutturazione e si possa continuare quella legata agli investimenti per il rilancio del marchio e delle sue attività commerciali. I risultati ottenuti negli ultimi anni, quindi, hanno permesso di rafforzare questo nuovo percorso che vedrà anche un importante supporto da parte dei nuovi azionisti”.