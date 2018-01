Italia: Fmi rivede al rialzo le stime di crescita per 2018 e 2019

Valeria Panigada 22 gennaio 2018 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

IlFondo monetario Internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Italia per l'anno in corso e il prossimo. Nel suo World Economic Outlook, aggiornato oggi, l'Fmi prevede una crescita dell'1,4% nel 2018 e dell‘1,1% per il 2019, contro rispettivamente l‘1,1% e lo 0,9% stimato lo scorso ottobre. L'istituto guidato da Christine Lagarde però ribadisce come le elezioni politiche del prossimo 4 marzo rappresentino un rischio di breve termine.