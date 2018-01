Italia, Fitch: dopo voto rischia stallo politico, politica fiscale più espansiva, siamo preoccupati

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2018 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

L'Italia rischia lo stallo politico dopo le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Lo ha detto Michele Napolitano, responsabile della divisione di debiti sovrani dell'Europa occidentale di Fitch, in un incontro con i giornalisti.Tale situazione "manterebbe probabilmente deboli le prospettive di riforme economiche. Siamo preoccupati perché le politiche fiscali potrebbero essere più espansive. E in caso di maggioranza fragile, con rischio di voto anticipato, potrebbe essere difficile per qualunque governo prendere misure fiscali efficaci o adottare riforme impopolari. Tuttavia, siamo meno preoccupati rispetto a un anno fa di una deriva euroscettica".