Italia, Fitch abbassa l'outlook: decisione "rimarca una volta di più sfide da affrontare" (analisti)

Daniela La Cava 3 settembre 2018 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

"Vale la pena notare che Fitch, a contrario di Moody’s, ha scelto di non posticipare la revisione del rating a dopo l’annuncio della Legge di bilancio del 27 settembre. Dato l’ancora incerto prospetto delle finanze italiane e con risultati duplici all’orizzonte, era quindi improbabile che prendessero una decisione sostanziale questa settimana. Nonostante ciò̀ un cambiamento di prospettive, seppur meno significativo di un declassamento, non fa che rimarcare ancora una volta le sfide che l’Italia deve affrontare". Questo il commento di Andrea Iannelli, investment director di Fidelity International, dopo la decisione di Fitch di confermare il rating dell'Italia, ma di tagliare l'outlook a negativo in attesa della Legge di bilancio."Il Governo cammina su una fune stretta, con un importante stock del debito e gli alti costi di finanziamento dovuti al recente aumento dello spread sui BTP, che limita lo spazio di manovra - sottolinea Iannelli -. Il ministro delle Finanze Tria ha ripetuto più̀ volte lo stesso messaggio, ovvero che il rapporto tra il debito e il Pil dovrà̀ diminuire. Il che implica un deficit a 1,7-1,8%. Tuttavia i Btp hanno subito una forte diminuzione nella loro compravendita, segnale del fatto che le preoccupazioni per le scelte del Governo per ora hanno prevalso sui messaggi positivi mandati dal Tesoro".Secondo l'esperto di Fidelity International, "una non insignificante possibilità̀ di una Italexit o di una ridenominazione rientra nelle previsioni: il rendimento a 3 anni dei BTP suggerisce che i mercati stimano circa il 20% di probabilità̀ di una ridenominazione, con un taglio del 30%". E conclude: "Riteniamo che il Governo presenterà̀ una Legge di bilancio conforme al limite UE del 3%, tuttavia i mercati potrebbero intensificare la pressione tra adesso e la fine di settembre”.