Italia: Confindustria su Def, ancora incerte le scelte di politica economica

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

IlDocumento di Economia e Finanza (Def) si inquadra in un contesto di consumi interni quasi fermi, investimenti privati attesi in calo e, in generale, un rallentamento dell’economia mondiale. E' questo lo scenario che delinea il centro studi Confindustria, definendo il Def "realistico, ma dice poco". "Il Governo - sottolinea Confindustria - nel quadro programmatico di finanza pubblica, indica gli obiettivi da raggiungere ma non dice quali politiche economiche intende adottare per realizzarli". Guardando al futuro, l'istituto si mostra preoccupato: "La scrittura della prossima manovra sarà un arduo esercizio".