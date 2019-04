Italia: Confindustria, prospettive su esportazioni sono fiacche. Pesano dazi e incertezza

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Leesportazioni italiane non sono brillanti, a riflesso della frenata del commercio mondiale, dovuta a dazi e incertezza. E anche le prospettive per i mesi primaverili sono fiacche, secondo gli indicatori sugli ordini manifatturieri esteri. Lo rileva il Cetro Studi Confindustria nel suo ultimo rapporto sulla congiuntura diffuso oggi. "Pesa l’indebolimento degli scambi mondiali e, in particolare, della domanda di prodotti italiani in Germania e Turchia".