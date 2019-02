Italia: Confindustria, prospettive deboli nel 2019 con Pil stimato poco sopra lo zero

Valeria Panigada 1 febbraio 2019 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Leprospettive per l'Italia nel 2019 sono decisamente deboli. Ne sono convinti gli esperti di Confindustria che nel rapporto odierna calcolano una crescita soltanto poco sopra lo zero quest'anno. "I dati negativi in Italia nella seconda metà del 2018 contano molto nel calcolare la crescita annua del Pil nel 2019: il “trascinamento”, la variazione che si avrebbe con un profilo piatto quest’anno, è -0,2%", avvertono dall'ufficio studi di Confindustria. La dinamica a inizio 2019 è prevista debole: il Pmi manifatturiero a gennaio è caduto molto sotto soglia 50, nei servizi è stato poco sopra, la produzione è stimata quasi piatta. Alla luce di questi dati, "anche se il Pil risalisse dal secondo trimestre, è alta la probabilità di una crescita annua poco sopra lo zero", concludono.