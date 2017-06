Italia: Confindustria, export pesa un terzo del Pil. Lotta al protezionismo è vitale

Valeria Panigada 28 giugno 2017 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

"L'export pesa per un terzo del nostro Pil, la lotta al protezionismo per noi è vitale". Lo afferma il vicepresidente di Confindustria Lisa Ferrarini in occasione della presentazione del rapporto "Scenari Economici 2017" a Roma.