Italia: Coldiretti, sulle esportazioni pesa effetto Brexit con -8% in Uk

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

L’effetto Brexit si fa sentire sui simboli del Made in Italy in Gran Bretagna dove complessivamente si registra un brusco contenimento dell’8% nelle esportazioni di prodotti italiani. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero ad aprile rispetto allo scorso anno. Secondo l'associazione, a favorire il calo complessivo delle esportazioni italiane nel mondo è certamente il crollo delle spedizioni in Gran Bretagna che è il sesto partner commerciale dell’Italia a livello mondiale.