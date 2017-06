Italia: CDP potenzia il Fondo di Garanzia per le PMI grazie al Piano Juncker

Luca Fiore 20 giugno 2017 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

La Cassa depositi e prestiti (CDP) ha annunciato un rafforzamento del l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI. CDP garantirà il Fondo per un ammontare di 3 miliardi di euro, che attiveranno nuove garanzie dirette su finanziamenti al sistema produttivo italiano.“Target dell’iniziativa –riporta il comunicato - circa 70 mila PMI in grado di generare nuovi investimenti fino a 6 miliardi di euro”.“Primo caso in Europa, rappresenta il più grande strumento in favore delle piccole e medie imprese mai realizzato nell’ambito del Piano Juncker. Inoltre, il Fondo di garanzia verrà dotato di ulteriori 216 milioni di euro da parte di CDP e del FEI, che veicolerà risorse del Piano Juncker, provenienti dal programma europeo COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises)”.