Italia: Bankitalia, Pil atteso a +1,4% nel 2018, +1,2% in 2019/2020

Daniela La Cava 19 gennaio 2018 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

La domanda interna sosterrà la crescita del Pil nei prossimi anni. Secondo il bollettino economico pubblicato oggi da Bankitalia, si stima un Prodotto interno lordo (Pil) in crescita dell’1,5% nel 2017, dell’1,4% nel 2018, e infine dell’1,2% nel 2019-2020. "L’attività economica sarebbe trainata principalmente dalla domanda interna; il contributo di quella estera netta, lievemente negativo nell’anno in corso, tornerebbe positivo nel biennio 2019-2020 - si legge nel documento di via Nazionale - Nel 2020 il Pil sarebbe inferiore di circa l’1,5 per cento rispetto al livello del 2007, con un recupero di circa 9/10 della caduta subita tra il 2008 e il 2013".