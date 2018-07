Italia: Agenzia delle entrate, da “pace fiscale” non arriveranno 60 miliardi di euro

Luca Fiore 4 luglio 2018 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Non è possibile che la “pace fiscale” proposta dalla Lega possa garantire 60 miliardi di gettito. È quanto emerge dai dati diffusi dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini.Stando ai numeri, il valore residuo dei crediti fiscali su cui è possibile avviare azioni di recupero è di circa 84 miliardi di euro e, sulla base di un’aliquota compresa tra il 6 e il 25 per cento, è impossibile arrivare al gettito previsto.Il gettito di 60 miliardi è basato sull’intero magazzino di crediti, quantificato da Ruffini in 871 miliardi.