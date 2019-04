Italgas: vinta gestione servizio gas nell'area di Torino, previsti investimenti per 200 milioni

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 08:50

Italgas si è aggiudicata la gestione del servizio di distribuzione del gas nall'area territoriale di Torino per i prossimi 12 anni. L'area si compone di 48 comuni attorno al capoluogo piemontese per complessive 190mila utenze. Nell'offerta presentata, Italgas ha previsto investimenti per circa 200 milioni di euro, che saranno impiegati per l'estensione della rete verso aree non ancora raggiunte dal servizio, per il potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture esistenti. Il progetto avrà riscontri positivi anche sul piano occupazionale e della sostenibilità, con la riduzione delle emissioni inquinanti per circa 100mila tonnellate di Co2 e oltre 1.300 tonnellate di polveri sottili nell'arco dei prossimi 12 anni. Non solo. Il gruppo prevede anche risparmi in bolletta per il consumatore per alcune decine di milioni di euro nei 12 anni di durata della concessione, grazie al minor costo del gas naturale rispetto ad altri combustibili.