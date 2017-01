Italgas: titolo positivo il debutto sul mercato obbligazionario

Luca Fiore 13 gennaio 2017 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

+0.69% sul listino di Piazza Affari per Italgas che passa di mano a 3,7680 euro. Ieri la società ha fatto il suo debutto sul mercato obbligazionario con un’emissione in due tranches, da 5 anni e 10 anni a tasso fisso, ognuna da 750 milioni di euro. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, ha fatto registrare una domanda pari a 4,5 miliardi di euro, pari a 3 volte l'offerta.



“Sono molto soddisfatto per l’importante risultato ottenuto con questo primo collocamento obbligazionario, sia per il significativo ammontare raccolto che per le condizioni ottenute”, ha commentato l’Amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo. “L’operazione –continua Gallo - rappresenta un importante passo in linea con la strategia presentata alla comunità finanziaria e ci consente di estendere la scadenza media del debito consolidando così la struttura finanziaria a un costo medio in linea con le nostre aspettative”.