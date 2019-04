Italgas, stretta partnership con l'americana Picarro per monitoraggio reti gas

Valeria Panigada 11 aprile 2019 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha stretto un accordo di partnership con l'americana Picarro per l'utilizzo in Europa della tecnologia più all'avanguardia nel monitoraggio delle reti gas. Il sistema di Picarro Surveyor consiste in una sofisticata tecnologia tramite dispositivi veicolari che permette controlli delle reti più rapidi, ampi e precisi. Il sistema infatti è in grado di rilevare non soltanto la presenza di metano ma anche etano, restituendo un dato più accurato sulla quantità di molecole presenti nell'aria, e quindi localizzando la possibile origine della dispersione.