Italgas rileva il 100% di Ichnusa Gas

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 14:02

Italgas annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante con CPL Concordia e con Impresa Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini per l’acquisto del 100% della società Ichnusa Gas, holding che controlla 12 società titolari di altrettante concessioni per la realizzazione e l’esercizio di reti di distribuzione di gas in 81 Comuni della Sardegna. La valorizzazione complessiva di Ichnusa Gas (enterprise value), si legge in una nota, è stata stabilita in 26,2 milioni di euro. Al closing dell’operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa, al netto dell’indebitamento.L’operazione conclusa oggi segna l’inizio di una presenza di rilievo di Italgas in Sardegna. Con l’acquisizione di Ichnusa Gas, che servirà 12 dei 38 bacini d’utenza in cui è suddivisa la regione, Italgas coprirà infatti circa un terzo del territorio sardo. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro i primi mesi del 2018 ed è subordinato ad alcune condizioni sospensive.In un comunicato la società guidata da Paolo Gallo ha precisato che "alla data dell’acquisizione, 2 delle 12 concessioni risultano in esercizio provvisorio con i primi clienti serviti con GPL, mentre le rimanenti 10 sono riferite a reti in costruzione e da realizzare per un investimento complessivo di oltre 170 milioni di euro, in parte finanziato con contribuiti pubblici regionali. Tali infrastrutture saranno progressivamente completate nell’arco di circa tre anni, raggiungendo a regime un’estensione di circa 1.300 chilometri di reti per un bacino potenziale di oltre 150.000 clienti".