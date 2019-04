Italgas: protocollo d'intesa con State Grid of China per distribuzione gas

Daniela La Cava 29 aprile 2019 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha annunciato nel fine settimana di avere sottoscritto con State Grid Corporation of China un protocollo d'intesa per valutare possibili iniziative congiunte nel settore della distribuzione del gas naturale.L'accordo è stato sottoscritto presso la residenza di Stato di Diaoyutai in occasione della visita del premier italiano, Giuseppe Conte, al primo ministro della Repubblica popolare cinese, Li Keqiang, dall'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, e da Xin BaoAn, ceo di State grid corporation of China.Le iniziative allo studio riguardano tra le altre: la condivisione reciproca di conoscenze, soluzioni e metodi applicati al settore energetico; ma anche la promozione in Cina delle aziende italiane più innovative che operano nel settore della distribuzione del gas naturale; l'analisi per aree di interesse volta a individuare potenziali opportunità di collaborazione nel settore della distribuzione del gas e nel suo utilizzo per una mobilità sostenibile.