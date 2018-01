Italgas: perfezionate acquisizioni 12 concessioni da Amalfitana Gas e rete di Portopalo da AEnergia Reti

Daniela La Cava 31 gennaio 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha perfezionato le acquisizioni dei rami d’azienda di Amalfitana Gas e di AEnergia Reti relativi rispettivamente alle attività di distribuzione del gas naturale in tre ATEM ricadenti in Campania e Basilicata e alla rete di distribuzione a servizio del comune di Portopalo di Capopassero in provincia di Siracusa. Lo comunica la società in una nota precisando che "entrambe le operazioni sono coerenti con la strategia di crescita enunciata nel piano industriale 2017-2023 e consentono a Italgas di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel Mezzogiorno dove la storica presenza consentirà importanti sinergie con gli asset attualmente in gestione e, con l’attivazione di importanti investimenti sul territorio, darà un rinnovato impulso al processo di metanizzazione delle aree non ancora raggiunte dal servizio".