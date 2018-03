Italgas: perfezionata acquisizione di Ichnusa Gas

Daniela La Cava 28 febbraio 2018 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha annunciato di avere perfezionato l’acquisizione, da CPL Concordia e Impresa Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini Srl, del 100% di Ichnusa Gas, titolare tramite proprie controllate di 12 concessioni per la realizzazione e l’esercizio di reti di distribuzione del gas in 81 Comuni della Sardegna. La valorizzazione complessiva di Ichnusa Gas è stata pari a 26 milioni di euro circa (Enterprise value).Con il perfezionamento dell’operazione, si legge in una nota, salgono a 52 le nuove concessioni che Italgas ha acquisito in applicazione della strategia di crescita annunciata al mercato con il piano strategico 2017-2023 che, in attesa dello svolgimento delle gare d’ambito, prevede uno sviluppo del gruppo anche attraverso l’acquisizione di operatori di piccole e medie dimensioni.