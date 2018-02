Italgas, nuovo socio del Mpi Politecnico di Milano

Daniela La Cava 26 febbraio 2018 - 13:09

Italgas, leader in Italia e terzo in Europa nel settore della distribuzione del gas, fa il suo ingresso nel capitale sociale del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business. Sale così a 21 il numero delle aziende e istituzioni nazionali e multinazionali che compongono l’assetto societario dell’organizzazione. In una nota stampa la società spiega che questa scelta "è coerente con il nuovo approccio del gruppo, che ha individuato nell'innovazione tecnologica e nella digitalizzazione della rete gli obiettivi per promuovere l’adozione delle nuove tecnologie in chiave predittiva a vantaggio dell’intero settore".“La partnership con il Mpi - ha commentato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas - contribuirà a favorire l’acquisizione di know how e nuove competenze nei settori del management e delle tecnologie digitali necessarie alle nostre persone per realizzare l’ambizioso piano di investimenti e per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo che ci siamo posti a beneficio del Gruppo e dell’intero sistema italiano della distribuzione del gas”.